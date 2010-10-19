Крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю увеличились

С 11 по 18 октября 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,3-2,7% (в среднем на 1,8%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 11 по 18 октября 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,3%, или 110 грн./тонна, – 8470 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,4%, или 120 грн./тонна, – до 8520 грн./тонна;

на бензин А-95 – сохранились на уровне 8590 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 2,7%, или 200 грн./тонна, – до 7570 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.