Нефть на NYMEX в среду подорожала

Котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в среду, восстановившись после того, как на предыдущей сессии они упали более чем на 4%. Росту цен поспособствовал правительственный отчет, из которого стало известно о сокращении общих запасов нефти и топлива в США, а также ослабление доллара, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,28 доллара, или на 2,9%, до 81,77 доллара за баррель. Срок действия контракта истек в среду на закрытии торгов. Более активно торгующийся декабрьский контракт подорожал по итогам торгов на 2,38 доллара до 82,54 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 2,50 доллара до 83,60 доллара за баррель.

Как сообщило Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США, общие коммерческие запасы сырой нефти и топлива в США на неделе 9-15 октября сократились на 2 млн баррелей, продолжив снижение с 27-летних максимумов, достигнутых в прошлом месяце.

Отчет управления вместе с резким ослаблением доллара помог нефти вернуть себе большую часть позиций, утраченных во вторник, когда укрепление американской валюты и опасения по поводу снижения спроса в Китае столкнули нефтяные фьючерсы ниже уровня 80 долларов за баррель впервые в этом месяце.

На протяжении последних недель ослабление доллара способствовало росту цен на нефть, повышая привлекательность этого и других сырьевых товаров в той ситуации, при которой инвесторы стремятся вкладывать деньги в физические активы. По словам трейдеров, нефть, вероятно, продолжит ориентироваться на доллар, и дальнейшее ослабление валюты должно удерживать цены на нефть в новом торговом диапазоне примерно между 80 и 85 долларами за баррель.

Американская валюта упала до нового 15-летнего минимума против иены, а индекс доллара на ICE, который отражает динамику доллара против корзины валют, на момент написания статьи снижался на 1,3%. Евро вырос на 1,7% до 1,3958 доллара.

И все же данные по запасам оказали рынку поддержку, поскольку некоторые аналитики ожидали резкого увеличения запасов нефти. На неделе 9-15 октября запасы выросли на 700 000 баррелей. Это гораздо менее значительное увеличение, чем прогнозировали аналитики. Они ожидали, что запасы увеличатся на 2 млн баррелей.

Запасы бензина пополнились на 1,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 2,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали, что запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, а дистиллятов – на 600 000 баррелей.

Более сильное, чем ожидалось, снижение запасов дистиллятов помогло подтолкнуть вверх котировки фьючерсов на топочный мазут. Ноябрьский контракт подорожал по итогам торгов на 6,55 цента, или на 3%, до 2,2548 доллара за галлон.

Котировки ноябрьских фьючерсов на бензин RBOB выросли по итогам торгов на 3,43 цента до 2,0826 доллара за галлон.