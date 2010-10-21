Суд вернул шахту «Белозерская» в состав ГП «Добропольеуголь»

Хозяйственный суд Донецкой области принял решение о расторжении договора аренды шахты «Белозерская» с обществом с дополнительной ответственностью «Шахта «Белозерская» и возвращении шахты в состав целостного имущественного комплекса государственного угледобывающего объединения «Добропольеуголь» (Доброполье, Донецкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, решение суда было принято на основании иска регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области, который был направлен 1 сентября 2010 года.

В своем иске региональное отделение ФГИУ указывало, что арендатор систематически нарушал условия договора аренды, в частности, несвоевременно уплачивал арендную плату, не выполнял меры противопожарной безопасности, допустил возникновение задолженности по заработной плате перед шахтерами в размере 10 млн. грн., не выполнял требования по созданию безопасных условий труда и охраны окружающей среды.

Справка УНИАН. До 2008 года шахта «Белозерская» входила в состав государственного предприятия «Добропольеуголь». Договор аренды шахты был заключен 13 ноября 2008 года между ОДО «Шахта «Белозерская» и РО ФГИУ в Донецкой области. В общем уставном фонде ОДО «Шахта «Белозерская» 80,93% акций принадлежат ООО «Экойл».

В июле 2010 года своим распоряжением Кабинет Министров Украины согласился с предложением Министерства угольной промышленности о передаче в аренду целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Добропольеуголь» (Донецкая обл.). Передача комплекса в аренду будет осуществляться на конкурсных основаниях.

О своей заинтересованности в аренде «Добропольеугля» неоднократно заявлял энергетический холдинг ДТЭК, входящий в структуру СКМ Рината АХМЕТОВА.

В государственное угледобывающее объединение «Добропольеуголь» входит 6 шахт, а также ремонтно-механический завод, шахтостроительное управление № 4, «Добропольеуглекомплект», «Добропольеуглебытснаб», РСУ, узел производственно-технической связи, энергоучасток, управление технического контроля качества угля и стандартов, управление по гашению, профилактике породных отвалов и рекультивации земель, управление социальной сферы, участок подсобных хозяйств.