Клюев: транзит венесуэльской нефти в Беларусь с 2011 г составит 4-5 млн. тонн

Украина ожидает, что реальный транзит через страну венесуэльской нефти в Беларусь составит 4-5 млн. тонн, поскольку остальной объем нефти из 9 млн. тонн, определенных беларусско-венесуэльским контрактом, Минску выгоднее поставлять через Прибалтику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«По планам наших коллег из Беларуси - выйти на 4 млн. тонн по году, потом через год где-то на 9 млн. тонн. Но я так вижу реально, что на 4-5 млн. тонн они остановятся и будут качать этот объем через Украину, и через Прибалтику где-то 3-4 млн. тонн, потому что у них (у Беларуси – УНИАН) два завода, и один ближе к Прибалтике, другой – к Украине, поэтому им выгоднее часть нефти все-таки переваливать через Прибалтику», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что даже в этом случае сотрудничество по транзиту нефти в Беларусь для Украины выгодно и интересно.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на ожидаемое сокращение объемов транзита вариант использования нефтепровода "Одесса – Броды" продолжает оставаться актуальным и в ближайшее время будет прокачана пробная партия нефти через нефтепровод в объеме 200 тыс. тонн. «Я думаю, что к концу ноября у меня будет точная информация, как эффективно мы сможем работать именно через "Одесса-Броды», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что есть уверенность в том, что транзит венесуэльской нефти через Беларусь будет осуществляться в течение 5 лет. «Первая пятилетка – это точно», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Как сообщил 15 октября министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, Украина завершает переговоры по открытию дополнительного маршрута поставки нефти в Беларусь. По его словам, ожидается, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября.