Суд отменил "газовое" поручение Тимошенко

Окружной административный суд Киева своим решением вчера отменил поручение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 21 января 2010 года, которым министр топлива и энергетики и председатель правления НАК „Нафтогаз Украины” были обязаны принять на баланс компании 11 млрд. куб. м газа, не принадлежащего последний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, таким образом, суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании этого поручения противоправным и подлежащим отмене.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» выплатить RosUkrEnergo 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения убытков государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

15 сентября Генеральная прокуратура Украины подала в Хозяйственный суд г. Киев иск о признании недействительными договоров купли-продажи природного газа от 20 января 2009 года между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" в связи с их фиктивностью. Рассмотрение этого дела назначено на 21 октября.

Кроме того, 10 сентября Генеральная прокуратура Украины подала в Окружной административный суд г. Киев иск о признании противоправным и отмене поручения экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО министру топлива и энергетики Украины и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно принятия на баланс компании отмеченного объема газа. Рассмотрение данного дела было назначено на 20 октября.