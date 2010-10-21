Зурабов: Трехсторонняя встреча по модернизации украинской ГТС запланирована на уровне министров

Трехстороннюю встречу Украина - Россия - ЕС по обсуждению газовых вопросов, в том числе и модернизации газотранспортной системы Украины, планируется провести на уровне министров энергетики Украины Юрия БОЙКО и России Сергея ШМАТКО с участием Комиссара по вопросам энергетики Европейского Союза Гюнтера ЭТТИНГЕРА.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

«Пока речь идет о том, чтобы состоялась встреча в формате БОЙКО, ШМАТКО и ЭТТИНГЕР», - сказал посол.

При этом М.ЗУРАБОВ уточнил, что дата проведения такой встречи еще не определена.

«Мы думаем, что 27 числа во время визита премьер-министра РФ Виктора ПУТИНА в Киев этот вопрос будет обсуждаться. Возможно, тогда и будет определена конкретная дата встречи», - сказал М.ЗУРАБОВ.

Напомним, 20 октября на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что в ходе его визита в Брюссель 13-14 октября Европейская комиссия согласилась с предложением Украины о проведении трехсторонней встречи Украина - ЕС - Россия по обсуждению вопроса о модернизации украинской ГТС.

Справка УНИАН. 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, по итогам которой была одобрена декларация. Согласно документу, правительство Украины взяло на себя ряд обязательств по имплементации европейского законодательства относительно регулирования рынка газа. Кроме того, Украина пообещала обеспечить прозрачность инвестиций.

Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС до 2018 года.

2 августа министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сообщил, что инвестиции в модернизацию украинской газотранспортной системы в размере 1,2 млрд. долл. позволят ежегодно экономить до 1,5 млрд. куб. м газа, используемого для перекачивания газа в Европе.

13 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина намерена привлечь к модернизации своей газотранспортной системы Европейский Союз, Россию и ряд других стран.