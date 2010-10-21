Украинская нефть на УМВБ подорожала на 2,5%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 21 октября на аукционных торгах №146 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 2,5%, или на 107 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 4452 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 186,292 тыс. тонн нефти на общую сумму 829 млн. 371,984 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 24 сентября на аукционных торгах №145 на УМВБ увеличилась на 4,2%, или на 175 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 4345 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.