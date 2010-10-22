Нефть на NYMEX в четверг подешевела

Цены на сырую нефть снизились в четверг на фоне возобновившихся опасений по поводу темпов роста мировой экономики и восстановления доллара в конце дня, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Цены на акции снижались в середине второй половины сессии, а доллар демонстрировал рост. В этой ситуации, как отмечают трейдеры, нефтяные фьючерсы оказались в шаге от 80 долларов за баррель – ключевого уровня, прорыв которого может спровоцировать более глубокое падение.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,4%, или на 1,98 доллара за баррель, до 80,56 доллара за баррель. В конце сессии был достигнут минимум 80,09 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на ICE подешевели на 2,1%, или на 1,77 доллара за баррель, до 81,83 доллара за баррель.

В последние дни волатильные цены на нефть двигаются в 5-процентном диапазоне, пока трейдеры пытаются оценить перспективы спроса на нефть в США и Китае и влияние налогово-бюджетной политики этих стран.

Многие трейдеры надеялись, что Федеральная резервная система США будет удерживать процентные ставки около нуля, чтобы доллар оставался слабым, и тем самым спровоцирует уверенный рост цен на нефть, которые по всему миру деноминируются в американской валюте. Но вместо этого цены оказались под мощным давлением и впервые за этот месяц упали ниже 80 долларов за баррель в ответ на повышение процентных ставок Китаем, о котором было объявлено во вторник. Аналитики отмечают, что решение Китая может замедлить локомотив роста мирового спроса на нефть.

В четверг утром новости из Китая снова нанесли удар по рынку нефти. Рост валового внутреннего продукта Китая замедлился в 3-м квартале до 9,6% с 10,3% во 2-м квартале. И тем не менее, как сообщила государственная радиостанция, китайское правительство прогнозирует рост ВВП в 2011 году более чем на 10%. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ВВП Китая в 2011 году вырастет на 9,6% после роста на 10,5% в этом году.

Согласно МЭА, на долю Китая, который является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире после США, придется порядка 40% от ожидаемого в этом году увеличения мирового спроса на нефть на 2,1 млн баррелей в день и порядка одной третьи от увеличения спроса на 1,2 млн баррелей в день в следующем году.

Между тем экономические данные и данные по спросу на нефть из США тоже заставляют трейдеров беспокоиться по поводу перспектив восстановления.

Как сообщило в четверг Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 10-16 октября снизилось на 23 000 до 452 000, при этом экономисты прогнозировали, что число заявок составит 455 000. Однако на предыдущей неделе, согласно пересмотренным в сторону повышения данным, число заявок увеличилось на 13 000, а это фактически нивелирует последнее уменьшение.

Данные по рынку нефти также содержали противоречивые сигналы. Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, снизились на неделе 9-15 октября более значительно, чем ожидалось, при этом спрос на дистилляты достиг самого высокого уровня с мая. Однако общий спрос на нефть в США продемонстрировал второй самый низкий результат с декабря.

Котировки ноябрьских фьючерсов на топочный мазут снизились по итогам торгов на 4,03 цента, или на 1,8%, до 2,2145 доллара за галлон, а ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB подешевели на 4,16 цента, или на 2%, до 2,0410 доллара за галлон, самого низкого уровня с 29 сентября.