Кабмин увеличил уставный капитал «Нафтогаза» на 7,4 млрд. грн.
Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 7,4 млрд. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.
Соответствующее постановление Кабмина (№950 от 12 октября 2010 года) опубликовано сегодня в газете «Урядовый курьер».
Согласно документу, Министерству финансов необходимо осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7,4 млрд. грн. со сроком обращения 9-12 лет и процентной ставкой дохода не выше 9,5% годовых и внести их от имени государства в оплату за дополнительные акции НАК «Нафтогаз Украины».
Как сообщал УНИАН, в конце сентября Верховная Рада приняла поправки в госбюджет-2010, предусматривающие увеличение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в этом году на размер его планового дефицита 7,4 млрд. грн. путем выкупа акций дополнительной эмиссии за счет выпуска ОВГЗ.
В 2009 году Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении уставного капитала «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. - до 24,165 млрд. грн. с оплатой акций дополнительной эмиссии гособлигациями. НАК впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.
В декабре 2009 года правительство приняло еще одно постановление о докапитализации НАК за счет ОВГЗ на 12 млрд. грн., однако оно не было исполнено.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.