Янукович намерен построить в Кировоградской области завод по переработке урана

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о намерении властей построить в Кировоградской области завод по переработке урана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время церемонии открытия радиологического корпуса Кировоградского областного онкодиспансера.

Говоря о перспективных сферах развития территории Кировоградской области, Президент назвал атомную энергетику и в контексте этого сообщил о намерении построить завод по переработке урана на ее территории.

Он также отметил важность дальнейшего развития Кировоградского научно-производственного предприятия «Радий», которое должно играть существенную роль в атомной энергетике Украины. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сегодня около 55% электроэнергии производится именно благодаря атомным мощностям страны. Глава государства сказал, что достройка еще нескольких атомных блоков позволит увеличить этот показатель до 60%.

Президент отдельно отметил важность параллельного развития альтернативных источников энергии в Украине. «Модернизация государства – это главная цель, которая сегодня лежит в основе тех программ, которые мы заложили», – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Президент подчеркнул, что речь идет о строительстве сильной страны, а не о распределении власти, как это было в предыдущие годы. Сегодня, отметил Глава государства, власть в Украине впервые работает как единый механизм – команда, которая начала системные реформы.

«Нам нужно идти по всем направлениям развития нашей страны – все, что мы делаем, должно отвечать мировым стандартам», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Также Президент, говоря о потенциале Кировоградской области, особо отметил перспективность развития аграрной отрасли. По словам В.ЯНУКОВИЧА, речь идет об увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также об эффективном использовании уникальных ресурсов чернозема в регионе.