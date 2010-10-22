Туркменистан готов наращивать экспорта природного газа в Россию

Туркменистан готов наращивать объёмы экспорта природного газа в Россию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент Туркменистана Гурбангул БЕРДЫМУХАМЕДОВ заявил перед началом переговоров с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Говоря о сотрудничестве в топливно-энергетической сфере, хочу подчеркнуть, что Россия – наш давний партнёр, с которым у Туркменистана сложились традиционные связи в данной области, поэтому на основе существующих двусторонних соглашений мы готовы наращивать объёмы экспорта туркменского природного газа, конечно, в Российскую Федерацию», – сказал Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Он также отметил, что туркменско-российское сотрудничество является важным фактором стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском бассейне.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что энергетика сейчас является ключевой составляющей двустороннего сотрудничества.

«Мы готовы и дальше развивать интересные направления этого сотрудничества и в области газа, и в области электроэнергетики. В то же время, мы должны думать о будущем. Сейчас весь мир занимается энергоэффективностью, старается экономить. Мне представляется, что и энергоэффективность, и новые технологии – это абсолютно важное направление нашего сотрудничества на будущее», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ.