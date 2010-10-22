Госпотребстандарт: Старые стандарты на нефтепродукты отменят к началу 2011 г

Старые стандарты на нефтепродукты должны быть отменены к началу 2011 года, учитывая интеграцию Украины в ЕС.

Об этом заявил директор Департамента стандартизации и метрологии Госпотребстандарта Украины Андрей НЕЛЕПОВ сегодня на совещании по проблемным вопросам, которые возникают во время осуществления работ по сертификации нефтепродуктов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что таким образом, с 1 января 2011 года Украина должна перейти на новые европейские стандарты моторного топлива, которые отвечают требованиям Евро-3 и Евро-4.

«Для этого украинским нефтеперерабатывающим заводам было отведено три года. Правда, следует заметить, что не все наши НПЗ готовы выпускать сегодня бензин повышенного качества в соответствии с новыми стандартами. В настоящее время стандарты повышенного качества действуют, но параллельно действуют и старые стандарты. Переходный период был установлен, но нужно понимать, что он не может длиться бесконечно. И если мы говорим об интеграции в ЕС, то там есть жесткие условия: старые стандарты должны быть отменены», - отметил А.НЕЛЕПОВ.

Как сообщалось, с 1 января 2011 года все моторные топлива, которые реализуются на рынке Украины, должны отвечать требованиям ДСТУ 4839:2007 «Бензины автомобильные повышенного качества. Технические условия» и ДСТУ 4840:2007 «Топливо дизельное повышенного качества. Технические условия» (аналог Евро-4).

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск евробензинов заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

В то же время Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» заявил о неготовности к переходу на стандарт качества нефтепродуктов Евро-4 вплоть до 2012 года.