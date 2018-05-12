Дискуссия вокруг «Нафтогаза»: эксперты советуют, но их не слышат?

Украинско-российские взаимоотношения в энергетической сфере – тема, которую никак не назовешь обойденной вниманием СМИ и экспертов. Говорится и пишется о двустороннем сотрудничестве в нефтегазовой сфере и ядерной энергетике очень много. В то же время, на этом фронте у нас без перемен - россияне по-прежнему изматывают Украину позиционными боями, которые периодически сменяются успешными атаками. Хотя мы пока и удерживаем наиболее важный стратегический рубеж в виде газотранспортной системы, но о каких-либо эффективных контрмерах речь даже не идет. Посвященные этой проблематике дискуссионные встречи выглядят исключительно как эдакие междусобойчики аналитиков, интерес к которым проявляют разве что журналисты, а не те, кто имеет отношение к принятию реальных решений в отечественной энергополитике. Однако круглый стол в Центре Розумкова был редким исключением, так как на нем присутствовали не только эксперты, но и народные депутаты и даже чиновники из «Нафтогаза», Энергоатома и СНБО.

Плюрализм мнений и диктатура решений

Буквально с первых минут дискуссии была поднята тема создания совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом». Как отметил заместитель генерального директора Центра Розумкова Валерий Чалый, по этому поводу стоило бы провести парламентские слушания. «Понятно, что это может произойти только в следующем году, но ясно, что данный вопрос следует выносить за рамки министерств. Думаю, что по результатам широкой дискуссии мы сможем выйти на такие решения, которые объединят мнение не только чиновников-бюрократов, но и политиков», - отметил В.Чалый.

Он так же инициировал подачу в ВР предложения о введении на 1 год моратория на осуществление любых действий, направленных на объединение двух компаний. «За этот год можно было бы изучить все плюсы и минусы подобного объединения, что позволило бы принять действительно взвешенное решение», - считает эксперт.

В ходе круглого стола также отмечалось, что, принимая важнейшие для страны решения, связанные с поставками российского газа, власть практически полностью игнорирует мнение граждан. В качестве примера были приведены харьковские договоренности. Так, по данным Центра Розумкова, 41% украинских граждан считает, что вопрос снижения цены на российский газ для Украины можно было решить другим путем, а не только за счет продления срока базирования ЧФ РФ в Крыму.

Согласно результатам социологических опросов, эксперты Центра заявляют, что в украинском обществе присутствуют значительные опасения относительно объединения отдельных секторов украинского топливно-энергетического комплекса с российским. Граждане страны достаточно скептически оценивают предложенную российской стороной идею создания «газового» и «атомного» холдингов. На фоне систематических уступок Украины Российской Федерации в энергетической сфере украинцы не безосновательно опасаются дальнейшей «сдачи» позиций украинской стороной и потери энергетической независимости.

По данным Центра, более трети населения (34,6%) считает, что от объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» Украина однозначно проиграет. При этом только 28,3% граждан уверены, что это нам принесет безусловный позитив. По мнению 22% опрошенных, Украина не проиграет, но и не выиграет от такого альянса.

Если власть не хочет слушать независимых экспертов, которые не рекомендуют спешить с объединением в газовой отрасли, то может она прислушается к своим гражданам. Возможно, пора подумать о чем-то наподобие референдума. А то получается, как вступать в НАТО, так исключительно через референдум, а как «отдаваться» России, то достаточно решений на высшем уровне.

Стоит упомянуть и о том, что, по мнению присутствовавших на круглом столе экспертов и депутатов (в частности, замглавы комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаила Волынца), в результате харьковских договоренностей Украина попала в глубокую энергетическую зависимость от России, которая продолжает только усугубляться. Конечно, депутаты были от оппозиции, но и найти эксперта, который бы не критиковал политику украинского руководства (как предыдущего, так и нынешнего) в газовой сфере, довольно сложно.

«Государевы» люди - решают политики, а мы выполняем…

Совсем другое дело представители государственных структур, которые по долгу службы просто обязаны хотя бы попытаться найти позитив в действиях власти. В частности, представитель СНБО в своем выступлении попытался акцентировать внимание присутствующих на том факте, что Украина без России не сможет эффективно эксплуатировать свою ГТС. «Если мы попробуем делать это самостоятельно, то на входе в нашу газовую трубу получим лишь тот объем российского газа, который потребуется для обеспечения нужд самой Украины. Ни о каком транзите речи уже не будет», - отметил он.

Исходя из этой предпосылки, эксперт отметил необходимость углубления сотрудничества с Россией в газотранспортной сфере. Аргументы СНБО вполне логичны, но все же не стоит забывать о том, что как Украина зависит от «Газпрома», так и он зависит от Украины как от одного из крупнейших в Европе покупателей российского газа. Вообще об этом было уже много сказано, так что не будем повторяться. Значительно интереснее, а точнее откровенней звучали заявления заместителя начальника департамента по транспортировке нефти и газа НАК «Нафтогаз Украины» Анатолия Чередниченко. «Комментировать договоренности с «Газпромом» я не хотел бы, так как они являются результатом переговоров на высшем политическом уровне. Мы эти договоренности только выполняем. Что же касается создания совместного предприятия с «Газпромом», то пока действующее законодательство Украины этого просто не разрешает. Как сотрудник «Нафтогаза» могу сказать, что в НАК не поступало никаких поручений относительно подготовки к созданию СП с «Газпромом», - сказал А.Чередниченко.

Заявив о готовности ответить на вопросы экспертов, представитель НАК в то же время еще раз повторил, что вряд ли сможет добавить что-то к уже озвученной позиции Президента и Кабмина по основным пунктам газовых договоренностей с РФ. Выяснилось, что аналогичной позиции в НАКе придерживаются и относительно соглашений, находящихся в стадии переговоров.

Однако, независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут все же поинтересовался у представителя «Нафтогаза» его видением возможностей для пересмотра действующего с «Газпромом» контракта в пользу Украины. На это А.Чередниченко дал ответ, который несколько противоречил его первому заявлению. «Конечно, сегодня много внимания уделяется созданию совместного предприятия. В результате создания такого СП ожидаются значительное удешевление российского газа для Украины, инвестиции в нашу газотранспортную систему и соответствующие объемы транзита. Каким будет результат переговоров по этому вопросу, я не готов прогнозировать», - отметил замглавы департамента «Нафтогаза».

То есть, структура, созданная для управления газовой отраслью страны, в очередной раз расписалась в своем полном бесправии в вопросах заключения газовых соглашений с РФ. Так было и при Тимошенко, таковой ситуация остается и сегодня и перспектив к ее изменению не предвидится.

Риторические вопросы

Один из участников круглого стола довольно эмоционально отреагировал на высказывания представителя СНБО и «Нафтогаза». «Вы действительно искренне считаете, что харьковские договоренности - шаг к энергетической независимости Украины, или вы их просто защищаете?», - спросил он.

Более взвешено высказался В.Чалый, который отметил, что «Нафтогаз» не может действовать как сугубо хозяйственный субъект, так как от него слишком многое зависит в деле обеспечения энергетической безопасности Украины. «Я не верю в то, что «Нафтогаз» - структура исключительно экономическая и что она часто не прислушивается к пожеланиям политиков», - сказал он.

А.Нарбут обратился к зарубежному опыту, напомнив, что, идя на переговоры с «Газпромом», такие компании как E.ON Ruhrgas заранее обнародуют свои предложения. «У нас же вы ничего подобного не увидите. Нередко поручения о подготовке предложений к переговорам с Россией по газу приходят в «Нафтогаз» буквально накануне переговоров. К примеру, так было перед встречей в Геленджике. Для того, чтобы играть в серьезную игру, к ней нужно долго и кропотливо готовиться», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, комментируя предложение коллег о введении моратория на объединение «Нафтогаза» с «Газпромом», А.Нарбут высказал сомнения в его целесообразности: «Вопрос в том, что мы будем делать в этой паузе и будем ли вообще что-то делать?»

По мнению эксперта, в нынешних условиях среди прочих проблем очень важно разрешить конфликт частных коммерческих интересов, который препятствует формированию эффективной переговорной позиции Украины по газовым вопросам. «И тут вопрос сводится не только к конфликту с РосУкрЭнерго. Если бы этой компании не было, ее можно было бы придумать с другим названием и, возможно, с более широким кругом бенефициантов. Эту проблему нужно решать и, наверное, на уровне Президента», - убежден эксперт.

Он считает, что в вопросе формирования энергетической политики государства самым главным является способность органов исполнительной власти и госкомпаний совершать упреждающие шаги, отстаивая стратегические интересы страны. «Важнейшим фактором является и способность нашего политического истеблишмента, несмотря на высокую степень фрагментации его политических и экономических интересов, находить общие цели», - сказал А.Нарбут.

Говоря о харьковских соглашениях, он отметил, что их результатом стала лишь временная передышка в борьбе за пересмотр газовых соглашений. «Прошло полгода, но смогли ли мы выйти на другой уровень переговоров в пересмотре кабальных соглашений по поставкам российского газа? К сожалению, нет. И что, мы считаем, что осенью переговоры с Россией об изменении формулы цены газа будут более успешными? Давайте тогда дождемся зимы, и попытаемся в пик холодов поговорить на эту тему», - иронизировал эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что Украине не нужны паузы в переговорах по газу. «Нам нужна эффективная власть, пока же как предыдущая, так и нынешняя генерирует пустые обещания и мифы, которые не подкрепляются никакими реальными действиями», - добавил А.Нарбут.

Не хотелось бы заканчивать на столь пессимистической ноте, но что поделаешь, очередная дискуссия экспертов о газовых взаимоотношениях с Россией свелась к давно известным выводам. И присутствие представителей государственных органов и компаний ничего не изменило. Да приди на круглый стол хоть сам глава «Нафтогаза» ничего не изменится, так как политическая воля - решающая. И все же, мероприятия, подобные описываемому круглому столу, отнюдь не бесполезны. Не будь их, было бы вообще невозможно понять, что происходит в нашей газовой отрасли, а так мы хотя бы в курсе, что конца и края всему этому бардаку нет, и в ближайшее время не предвидится.

Антон Лосев (УНИАН)