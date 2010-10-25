Цена нефти продолжила рост

Цены на нефть в понедельник, 25 октября, растут благодаря снижению курса доллара по отношению к евро.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08:59 мск выросла на 0,75 доллара, или на 0,92% - до 82,44 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,56 доллара, или на 0,68% - до 83,52 доллара за баррель.

Евро по состоянию на 08.48 мск вырос до 1,4037 доллара против 1,3929 доллара за евро днем ранее.

Кроме того, на стоимость нефти влияют сообщения о том, что тропический шторм "Ричард" обрушился на Белиз и движется со скоростью 150 километров в час на северо-запад, передает агентство Bloomberg.