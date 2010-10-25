«Газпром»: немецкие компании войдут в South Stream

Появление немецких партнеров в составе акционеров проекта газопровода South Stream не подлежит сомнению, заявил глава департамента внешнеэкономической деятельности российского газового холдинга ОАО «Газпром» Станислав Цыганков, сообщает РИА Новости.

«То, что немецкие компании появятся в числе акционеров, у меня сомнений нет», – сказал он журналистам в понедельник в кулуарах Международной энергетической недели.

Цыганков отказался назвать конкретные компании, отметив, что это будут «один-два партнера «Газпрома».