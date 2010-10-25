Украина поддержит создание СП с Газпромом в Астраханской области и на Ямале

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что предложенные российским «Газпромом» для совместной разработки месторождения газа в Астраханской области и на полуострове Ямал могут стать основой для создания СП «Нафтогаза» и «Газпрома», но исключил возможность слияния двух газовых компаний.

«Хорошие месторождения. Если на основе этих месторождений речь будет идти о создании СП и обмене активами, я думаю, что можно будет договориться», – сказал украинский премьер в интервью РИА «Новости».

По мнению российской стороны, создание совместного предприятия с Украиной может стать первым этапом на пути к объединению «Газпрома» и «Нафтогаза».