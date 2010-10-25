Азаров уверен, что нет политических рисков, оправдывающих необходимость «Южного потока»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что на сегодняшний день отсутствуют политические риски, которые оправдывали бы необходимость строительства газопровода «Южный поток».

Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Тут необходимо вспомнить, из-за чего появился «Южный поток». Он появился ввиду политической нестабильности в Украине, ввиду высоких рисков того, что в один момент Украина могла оказаться ненадежным транзитером. А «Газпром» и Россия заинтересованы в том, чтобы газ поставлялся в Европу без всяких рисков, ну, или с минимальными рисками. Взвесив все вопросы, российское правительство приняло решение о строительстве «Южного потока». Мы прекрасно понимаем эти аргументы. И, наверное, в тот момент другого выхода у российского руководства не было», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина предлагает России использовать уже существующее южное направление газотранспортной системы, модернизация которого стоит значительно меньше, чем строительство нового газопровода.

«Вложения в модернизацию этого направления обошлись бы, по нашим расчетам, примерно в 1,5 миллиарда евро. Это направление выходит на точку Бургас, то есть конечную точку «Южного потока», на территории не России, а на территории Болгарии. 1,5 миллиарда - это не 25 миллиардов евро (стоимость «Южного потока» - УНИАН).

«Какие бы мы могли дать политические гарантии? Прежде всего, мы говорим о создании совместного предприятия, где Россия имела бы такие же точно права, как и Украина. Мы готовы рассмотреть вопрос трехстороннего участия, то есть еще и Европейского Союза. В таком случае заинтересованные страны получили бы значительно большее участие в пакете управления, тем самым Россия обезопасила бы те риски, которые она реально имела. То есть, вот эта формула, которую мы сейчас предложили, она фактически является альтернативой «Южному потоку», альтернативой достаточно безопасной. Мы говорим российскому руководству об этой альтернативе. Оно, конечно, вправе принимать те решения, которые посчитает необходимыми. Но мы готовы пойти на такую формулу», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток» (South Stream).

Газопровод “Южный поток" планируется построить до 2015 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долл. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна ветка пройдет через Грецию в Италию, другая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.