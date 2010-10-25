Попов: Киев должен пересмотреть формат сотрудничества с “Киевэнерго” и “Киевводоканалом”

Первый заместитель председателя столичной горгосадминистрации Александр ПОПОВ считает, что город в ближайшее время должен пересмотреть формат сотрудничества с компаниями “Киевэнерго” и “Киевводоканал”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня на брифинге, посвященном началу отопительного сезона в столице.

По его словам, действующее соглашение с “Киевэнерго” об аренде коммунального имущества – это “большая ошибка”.

“Я сегодня убежден, что договор аренды, который подписан с “Киевэнерго”, был не выгоден ни городу, ни компании. Потому что сегодня компания не вкладывает средства в обновление основных фондов, потому что настоящий договор закрепляет их интересы. Город не вкладывает средства, потому что считает, что это должна сделать компания”, - сказал А.ПОПОВ.

“Уровень наших отношений, на который мы должны перейти, – это абсолютно понятный во времени бизнес-проект, в котором мы четко видим, что инвестор, на протяжении, например, 11 –12-го и других лет вкладывает такой-то объем финансирования, решает такие-то конкретные проблемы по замене сетей, с четким определением, на какой территории, сколько километров, четко определено какие технологии меняет, сколько это стоит и за какое время эти проекты будут окупаться. Такая форма, которая бы защитила интересы и самого предприятия, и киевлян”, - отметил он.

По словам А.ПОПОВА, эта форма сотрудничества между муниципалитетами и бизнесом является наиболее оправданной в мире.

Уже на одно из ближайших заседаний Киевсовета, по его информации, предусмотрено вынести проект решения о новом формате сотрудничества столицы с “Киевводоканалом” и “Киевэнерго”.

“Я считаю, что должны одно из этих предприятий, например, водоканал, взять под свою опеку и дать возможность самому предприятию инвестировать в обновление своих основных фондов. А “Киевэнерго”, по моему мнению, мог бы быть партнером в реализации другого варианта стабилизации ситуации в городе”, - сказал А.ПОПОВ и добавил, что сейчас прорабатывается соответствующий проект решения горсовета.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2006 г. Киевский городской совет до 1 января 2007 года продлил действие соглашения относительно реализации управления и реформирования энергетического комплекса столицы, заключенного на 5 лет между Киевской горгосадминистрацией и АО “Акционерная энергоснабженческая компания “Киевэнерго” (от 27.09.2001 г.).

26 апреля 2007 г. Киевсовет еще на 10 лет продлил соглашение с Киевэнерго” об аренде коммунального имущества. Согласно принятому решению, “Киевэнерго” должна была бы до 1 августа 2007 г. сообщить КГГА о принятии или неприятии решения об осуществлении функций производителя услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, как предусмотрено соглашением. Причем, в случае принятия решения относительно осуществления функций производителя услуг по энергоснабжению, планировалось подписание нового соглашения сроком до 31 декабря 2017 года, а в случае, если АЭК «Киевэнерго» не исполняет обязанности, предусмотренные соглашением, предусматривались отменительные обстоятельства относительно имущества тепловых распределительных сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, которые находятся в коммунальной собственности. Предусмотрена ежегодная плата за использование имущества «Киевэнерго» в размере 10% от чистой прибыли компанией за предыдущий бюджетный год, но не менее чем 2 млн. грн. за год.

Вместе с тем, 28 сентября в 2006 г. в Киеве было создано коммунальное предприятие “Киивтеплоенерго” с целью благоустройства структуры существующих городских систем теплоснабжения, решения вопросов единой технической и тарифной политики и повышения надежности теплоснабжения потребителей столицы.

В мэрии неоднократно заявляли, что рассматривают возможность передачи “Киивтеплоенерго” коммунального имущества, которое находится в аренде в компании “Киевэнерго”.