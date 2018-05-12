Украина в преддверии бензинового "потопа" европейского качества…

Украинских автомобилистов ждут нововведения. Старые стандарты на нефтепродукты должны быть отменены к началу 2011 года. Как заявил директор Департамента стандартизации и метрологии Госпотребстандарта Андрей Нелепов, с 1 января мы перейдем на европейские стандарты качества моторного топлива, которые отвечают требованиям Евро-3 и Евро-4.

«Для этого украинским нефтеперерабатывающим заводам было отведено три года. Правда, следует заметить, что не все наши НПЗ готовы выпускать сегодня бензин повышенного качества в соответствии с новыми стандартами. В настоящее время стандарты повышенного качества действуют, но параллельно действуют и старые стандарты. Переходный период был установлен, но нужно понимать, что он не может длиться бесконечно. И если мы говорим об интеграции в ЕС, то там есть жесткие условия: старые стандарты должны быть отменены», - отметил А.Нелепов.

***С 1 января 2011 года все моторные топлива, которые реализуются на рынке Украины, должны отвечать требованиям ДСТУ 4839:2007 «Бензины автомобильные повышенного качества. Технические условия» и ДСТУ 4840:2007 «Топливо дизельное повышенного качества. Технические условия» (аналог Евро-4).

"Серый" бум на АЗС

По большому счету, это – долгожданное решение. Кто из владельцев железных коней не хочет «попотчевать» любимца высококлассным бензином. Как надоело после очередной заправки «супер-топливом», независимо от цены, отправляться на СТО и, слава Богу, если все закончится мелким ремонтом. Кстати, участники социальной сети автомобилистов Украины AutoVisio и представители крупных нефтетрейдеров (концерн «Галнафтогаз» (Львов), компания «КЛО» (Киев) и «Параллель» (Донецк) подписали Манифест «Против некачественного топлива». В нем они как раз и призывали Кабмин ввести с 1 января единые национальные стандарты на бензины и дизельное топливо, а также создать единый орган контроля качества нефтепродуктов на АЗС.

А с 9 по 15 октября активисты соцсети провели Всеукраинский автопробег «Против некачественного топлива», маршрут которого прошел через Харьков, Донецк, Днепропетровск, Николаев, Одессу, Винницу, Львов и Киев. По прибытию основной колонны в столицу Манифест с подписями автомобилистов, которые были собраны по маршруту автопробега, был передан в правительство.

В документе, в частности, говорилось, что согласно результатам всеукраинского опроса на портале AutoVisio, более 50 000 пользователей не удовлетворены качеством автомобильного топлива в Украине и готовы к активным действиям для изменения ситуации.

По словам руководителя Автомобильного социального портала AutoVisio, председателя Оргкомитета Всеукраинского автопробега «Против некачественного топлива» Виталия Чеховского, исследования лаборатории AutoVisio в Киеве, Львове, Донецке, Харькове, Днепропетровске, Запорожье подтвердили факт массового присутствия на АЗС бензина, который не отвечает даже устаревшим украинским стандартам.

А теперь поподробней о качестве. Институт потребительских экспертиз (Киев) еще летом запустил проект «Карта качества топлива Украины» по независимой проверке топлива на автозаправочных станциях и созданию единого реестра количества нарушений в отношении качества топлива.

Как заявил директор Института потребительских экспертиз, руководитель проекта «Карта качества топлива Украины» Юрий Чернобривец, в рамках проекта проверено качество наиболее популярного бензина А-95 на 200 АЗС в семи областях Украины. По итогам исследования, почти 35% топлива оказались некачественными, около 49% - бензин отвечал стандарту ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные» и около 16% - бензин отвечал стандарту ДСТУ 4839:2007 «Бензины автомобильные улучшенного качества» (Евро-4).

Для упрощения понимания информации институт ввел систему «звёздности», на подобие системы «звёздности» гостиниц. Эта система позволяет быстро определить, какое топливо продаётся на каждой конкретной АЗС. Исследование проводится ежемесячно.

***Институт потребительских экспертиз является общественной организацией и существует с декабря 2003 года. За это время институтом было проведено 5 испытаний моторных масел (синтетика, полусинтетика, минеральное, разных классов API), более сорока исследований автомобильных топлив (А-95, А-95 «премиум», А-92, А-76, ДТ, евроДТ), из них 20 - по Киеву и 25 - по всей стране, исследование тормозной жидкости, испытания растительного масла, испытания алкогольной продукции.

Не осталось в стороне и государство. Госпотребстандарт приобщился к проверке качества нефтепродуктов на рынке Украины. Как отметил председатель ведомства Олег Поволоцкий, в прошлом году на эти цели правительство не предусматривало средств, а в текущем году деньги выделены.

Стоит напомнить, что еще в марте т.г. Антимонопольный комитет и Министерство топлива и энергетики подписали договор о совместных действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции на рынках топливно-энергетического комплекса. В нем, в частности, шла речь и стандартизации моторного топлива.

Но время шло, и, несмотря на принимаемые меры, ситуация на АЗС в корне не менялась. Автомобилисты сами определились с заправками, которым можно доверять. А сделать это, поверьте, не так уж и просто. По мнению экспертов, в Украине треть бензина не соответствует стандартам качества.

Между тем, директор компании «Параллель» Дмитрий Кулик считает, что большинство продавцов фальсификата исчезнет как класс со временем. «Как показывает мировая практика, отличный бензин, качественный сервис плюс уверенность потребителей в том, что именно таким образом дела на АЗС будут обстоять и завтра, - единственный способ остаться в этом бизнесе надолго», - подчеркнул эксперт.

Стандартная "волокита"

Но для такого поворота на рынке нужно время, а пока в Украине сложилась следующая ситуация. В стране действуют два стандарта качества бензина - 2001 года «Бензины автомобильные» и 2007-го «Бензины автомобильные повышенного качества». Если бензин соответствует последнему, то его качество соответствует европейскому стандарту Евро-4.

К сожалению, большинство бензина не соответствует и первому стандарту. Кстати, европейские автоконцерны производят машины с учетом евротребований к качеству топлива. А некачественный бензин для авто как фаст-фудовское питание для его владельца. Как итог, летит двигатель, а его ремонт может составить треть стоимости автомобиля.

«Переход нашей страны на евростандарты неизбежен. Украина взяла на себя соответствующие обязательства еще в 2005 году, подписав с ЕС меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики», – отметил руководитель отдела по связям с международными и общественными организациями ООО «ТНК-ВР Коммерс» Николай Тимощук.

При этом он добавил, что «эти обязательства были подтверждены и при вступлении страны в ВТО, и они будут в очередной раз продублированы при подписании Украиной соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. В конце концов, сама жизнь, сам рынок уже требуют таких нефтепродуктов».

В свою очередь, директор департамента качества компании «Параллель» (г. Донецк) Александр Титов считает, что необходимо вернуться к вопросу отмены сертификации импортных нефтепродуктов, произведенных по более высоким стандартам, чем украинские ДСТУ. «Еще Леонид Кучма подписал такой указ, но он так и не вступил в силу», – сказал представитель «Параллели».

«В Грузии адаптация местных норм под евростандарты заняла несколько недель: была просто переведена европейская документация на государственный язык, а качественные показатели и требования переняты в полном объеме», – отметил Н.Тимощук. А.Титов добавил, что в прибалтийских странах в свое время поступили аналогичным образом.

Бензиновое "и того"...

Придает надежды на лучшее и тот факт, что о готовности с начала 2011 года освоить выпуск евробензинов ранее говорили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

Между тем, Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» заявил о неготовности к переходу на стандарт качества нефтепродуктов Евро-4 вплоть до 2012 года. В некоторой степени это отвечает действительности. Для производства более качественного топлива необходима модернизация действующих НПЗ. А у нас на деле один завод останавливается на внеплановый и плановый ремонты, другой вообще «на ладан дышит», третий о модернизации и думать не думает.

Нельзя не упомянуть и еще об одном. Ряд экспертов считает, что после отмены пошлины на импорт российской и казахской нефти в Беларусь Украину «зальет» некачественным горючим. Отечественные трейдеры, по мнению экспертов, начнут закупать в Беларуси более дешевые полуфабрикаты, а потребителю достанется низкопробная смесь бензина с украинских нефтебаз, чему, кстати, способствуют устаревшие украинские стандарты качества.

Что же касается главного вопроса, как нововведение отразится на кошельке украинцев, то эксперты уверены, что резкого подорожания бензина не стоит ожидать. Но все же оно не исключается. Да разве же нам привыкать к росту цен. Главное, что введение новых стандартов заставит владельцев НПЗ сделать все для модернизации предприятий. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества топлива. А дальше последует цепная реакция: лучше качество – возможность пересесть на более современное авто, можно даже на «дизелек» – ведь и этот нефтепродукт, будем надеяться, перейдет в новую фазу состояния. Можно также задуматься и о приобретении машины с высокофорсированным двигателем. Простите, размечталась, забыла о том, что Украина занимает предпоследнее – 39 место среди стран Европы по уровню благосостояния, то есть, с уровнем бедности у нас немного лучше, чем в беднейшей стране Европы Молдавии. И все же еще об одном плюсе – дышать станет легче, выхлоп «железного коня» будет менее вреден. Но это только надежды, а что нам принесет реальность, в скором времени узнаем…

Нана Черная (УНИАН)