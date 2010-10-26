Украина и Россия скоро подпишут договор о транзите нефти

Украина и Россия в ближайшее время подпишут договор о транзите нефти.

Об этом заявил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Мы близки к подписанию этих вопросов», - сказал А.КЛЮЕВ. При этом он не уточнил основных положений договора, сославшись на то, что переговоры еще продолжаются. «Сейчас идет переговорный процесс», - отметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина в конце 2009 года достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, согласно которой ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" было решено оставить на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.

29 июня т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО после участия во встрече премьер-министров Украины и РФ Николая АЗАРОВА и Владимир ПУТИНА заявил, что Украина и Россия «близки к подписанию соглашения по транзиту нефти, в котором будут указаны и объемы, и условия, полностью отвечающие нашим национальным интересам».