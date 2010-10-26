Украина готова к транзиту газа зимой. В ПХГ закачано 23,7 млрд. куб. м

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» завершила сезон закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) и ведет работы по подготовке к отбору газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 25 октября т.г. в хранилищах находится 23,72 млрд. куб. м природного газа. ПХГ переходят в стадию так называемых «нейтральных периодов». На сегодня только одно хранилище (Бильче-Волицкое, УМГ «Львовтрансгаз») остается в режиме закачивания, остальные 11 – в нейтральном режиме.

По словам первого заместителя ДК «Укртрансгаз» Мирослава ХИМКО, все ПХГ выведены в нейтральные периоды и проходят подготовку к сезону отбора. В настоящее время выполняются работы по обеспечению надежной и безаварийной их эксплуатации в последующие сезоны.

При нейтральных периодах в хранилищах проходит процесс стабилизации пластовой системы, распределения газа по залежам, а также инерционные газодинамические процессы.

В настоящее время выполняются промышленные геофизические исследования, измерения пластовых давлений, исследования скважин и проходит подготовка к периоду отбора газа.

Именно во время остановки у технических бригад, обслуживающих работу ПХГ, есть возможность «стравить» газ по коммуникациям и провести комплекс технических и технологических мероприятий: выполнить профилактику всего комплекса запорной арматуры, заменить отработанную арматуру; выполнить "огневые" работы, решить новые технологические введения; провести подготовку к работе установок осушки газа.

Также в сообщении отмечено, что начало и продолжительность нейтрального периода определяются индивидуально, в соответствии с объемом проведения необходимых работ, которые накопились во время работы хранилищ. В среднем этот период длится 10-14 дней.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. В состав газотранспортной системы ДК “Укртрансгаз” входит 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. куб. м.