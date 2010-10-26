Польша скрывает от ЕС газовые договоренности с РФ – Gazeta Wyborcza

Польские власти скрывают от Европейского Союза последние договоренности о поставках и транзите российского газа, достигнутые на переговорах на прошлой неделе. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

«Очередной газовый договор еще не утвержден, а снова скандал. Правительство скрыло перед Европейской комиссией договоренности с "Газпромом», - написала газета во вторник.

По данным издания, польские власти в конце прошлой недели направили в Еврокомиссию только письмо, в котором описали договоренности, но не предоставили сам договор о транзите российского газа, чего требовала ЕК.

Газета написала, что представители Еврокомиссии не участвовали в последних переговорах Польши и РФ о транзите газа, отмечая, что ранее замечания ЕК стали причиной не утверждения согласованного еще в феврале 2010 года польско-российского договора.

Как сообщал УНИАН, 17 октября ответственное за газовые переговоры Министерство экономики Польши сообщило о согласовании нового договора с Россией, который еще должен быть утвержден правительством.

Польша пытается договориться о дополнительных поставках газа из России с начала 2009 года, когда швейцарский трейдер „РосУкрЭнерго” прекратил выполнять свой контракт, по которому страна ежегодно получала около 2,5 млрд. кубометров газа.