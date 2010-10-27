Сегодня Украина и Россия обсудят газовые поставки

Сегодня, 27 октября, в Киеве под председательством премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА состоится седьмое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского правительства, заседание начнется в 14.15 в клубе Кабмина.

Как сообщал УНИАН, во время заседания планируется обсудить пакет вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и подписать 10 документов, в частности о создании СП между российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и украинским государственным авиастроительным концерном “Антонов” и СП по обогащению урана на базе ОАО "Атомэнергомаш" и ОАО "Турбоатом”.

Также особое внимание планируется уделить вопросу условий поставок газа в Украину и его транзита в Европу.

Шестое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии проходило 30 апреля в Сочи. Тогда В.ПУТИН предложил объединить “Газпром” и “Нафтогаз Украины”.