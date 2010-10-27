Азаров предложит Путину пересмотреть газовые контракты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ намерен поднять вопрос о необходимости пересмотра газовых контрактов, в частности, сокращении базовой цены в формуле расчета стоимости газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Прежде всего, мы подтвердим российским партнерам прямо выдвинутую позицию о том, что действующее соглашение на поставку газа в Украину не может нас устраивать. Реалии рынка изменились, а поэтому и базовое значение в формуле по определению цены требует пересмотра», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина присоединилась к Европейской энергетической хартии и приняла закон о рынке газа.

«Таким образом, изменилась и международная правовая, и внутренняя законодательная база, которые учитываются при составлении и выполнении соглашений о поставках и транзите газа. Таким образом, соглашение, подписанное прошлым правительством, сейчас не соответствует действующему законодательству Украины, и это реальность, которую нельзя проигнорировать. Нужно искать компромисс, и с учетом возобновленного уровня взаимопонимания и взаимного доверия с Россией уверен, что компромисс мы найдем", - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

25 августа премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».