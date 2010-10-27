Азаров предлагает определить объемы потребления, поставок и транзита газа на 20 лет

Европейский Союз, Россия и Украина должны определить объемы потребления, поставок и транзита газа на ближайшие 20 лет.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что в скором времени должна состояться трехсторонняя встреча представителем ЕС, России и Украины для обсуждения газовых вопросов, в частности, модернизации украинской ГТС.

«Трехстороннее сотрудничество может стать долгосрочным и продуктивным, если мы определимся, какие объемы газа будет потреблять Европа в течение следующих двух десятилетий, какие объемы поставок обеспечит Россия и какие объемы транзита может осуществить Украина. Все мы будем знать, куда идти и куда вкладывать деньги. Будем работать уверенно, ритмично, во всяком случае, 20 лет», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что совместная работа ЕС, России и Украины на газовых рынках будет гарантией бесперебойных поставок газа в Европу через Украину.

Также глава правительства заверил, что действующая власть и законодательство Украины гарантируют: перебоев с поставкой российского газа в Европу, подобных тем, которые возникли в 2009 году, не будет.