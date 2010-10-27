Туркменистан не сможет поставлять газ для газопровода «Набукко» – российский эксперт

Туркменистан не сможет поставлять газ в Европу по газопроводу «Набукко» в обход территории России.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал генеральный директор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ.

«Чтобы говорить о поставках туркменского газа в «Набукко», нужно как-то каспийское море пересечь из Туркменистана в Азербайджан, и в этом основные сложности», - сказал К.СИМОНОВ. Он убежден, что построить трубу по дну Каспийского моря нельзя, поскольку пока не решен правовой статус Каспия.

«Если Россия не даст своего согласия проложить трубу, это сделать будет нельзя. Пока идти на нарушение мировых конвенций не готовы ни в Европе, ни в Туркмении», - сказал эксперт.

При этом он исключил возможность преодоления этого расстояния с помощью СПГ (сжиженный природный газ), поскольку «возить по морю СПГ на 380 км и для этого строить соответствующие заводы экономически нерентабельно».

К.СИМОНОВ отметил, что руководство Туркмении всячески подталкивает Европу к закупке своего газа, но на сегодняшний день остается не решенным вопрос его транспортировки в страны ЕС.

Он отметил, что Туркмения готова увеличить поставки газа в Россию, но в этом году «Газпром» купит только 10 млрд. куб. метров.

«Если раньше туркменский газ был нужен, то из-за падения спроса в Европе по установленной цене его покупка стала невыгодной. Самый главный вопрос, что будет на европейском рынке через 5 лет. Возможно, без Туркмении баланс по подписанным контрактам не сведется, и тут главный вопрос – это неизвестность будущего. Поэтому от Туркмении никто отказываться не будет», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Президент Туркменистана Гурбангул БЕРДЫМУХАМЕДОВ заявил, что Туркменистан готов наращивать объёмы экспорта природного газа в Россию.

Проект ”Набукко” предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд. кубометров газа. Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, транспортировку газа по нему - в 2014 году.