Польша утвердила новый газовый договор с Россией

Правительство Польши на вчерашнем заседании утвердило новый договор на поставку газа в страну с Российской Федерацией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, ответственного за переговоры.

«Кабинет министров дал согласие 26 октября 2010 года на подписание Польшей протоколов, изменяющих польско-российский договор», - отметила пресс-служба.

Министерство рассчитывает, что новый договор, который предусматривает увеличение поставок газа с 7,45 до 10 млрд. кубометров газа, будет подписан в ближайшие дни.

В пресс-службе напомнили, что польские власти инициировали пересмотр утвержденного правительством в феврале 2010 года договора после того, как Европейская Комиссия в мае высказала свои замечания к документу.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия требовала аннулировать предоставление «Газпрому» эксклюзивного права на использование польской части Ямальского газопровода, что нарушает европейское законодательство.

Польские власти также решили ограничить действие нового документа, который ранее определял условия газовых поставок до 2037 года и транзита российского газа в Германию до 2045 года, 2022 годом.

Справка УНИАН. Польша пытается договориться о дополнительных поставках с Россией с начала 2009 года, когда после российско-украинской газовой войны швейцарский трейдер «РосУкрЭнерго» перестал выполнять свой контракт с польской PGNIG.

Польша, ежегодно потребляющая около 14 млрд. кубометров газа, самостоятельно добывает около 4 млрд. кубометров.