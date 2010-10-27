Подписание соглашения о транзите нефти провалено

Россия на сегодняшний день еще не уточнила гарантированные объемы транзита нефти, необходимые для подписания соглашения о транзите нефти между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО.

Вместе с этим он сообщил, что уже парафировано рамочное соглашение о транзите, которое определяет взаимодействие сторон по транзиту нефти.

Отвечая на вопрос УНИАН, почему с российской стороны до сих пор не созданы условия для подписания соответствующего соглашения с фиксированием объемов транзита, С.ШМАТКО отметил, что сложность заключается в том, что компания «Транснефть» лишь транспортирует, а не добывает нефть.

«У нас действительно нет гарантированных объемов. Наша компания «Транснефть» является транспортной компанией и не может дать гарантий (так как не добывает нефть – УНИАН). Поэтому мы на сегодняшний день договорились о подписании соглашения, которое бы регулировало наши взаимоотношения в области транзита нефти. Оно носит рамочный характер, но порядок взаимодействия сторон там прописан. Мы приступаем к внутренне государственным процедурам на каждой стороне, и далее работа по уточнению объемов транзита и условий будет продолжаться», - сказал С.ШМАТКО. При этом он не уточнил сроки, которые понадобятся для уточнения объемов транзита.

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина в конце 2009 года достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, согласно которой ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" было решено оставить на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.

29 июня т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО после участия во встрече премьер-министров Украины и РФ Николая АЗАРОВА и Владимир ПУТИНА заявил, что Украина и Россия «близки к подписанию соглашения по транзиту нефти, в котором будут указаны и объемы, и условия, полностью отвечающие нашим национальным интересам».

26 октября первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут договор о транзите нефти.

«Мы близки к подписанию этих вопросов», - сказал А.КЛЮЕВ. При этом он не уточнил основных положений договора, сославшись на то, что переговоры еще продолжаются. «Сейчас идет переговорный процесс», - отметил первый вице-премьер.