Ведущие украинские энергетические эксперты не исключают снижения цены на российский газ для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, по словам эксперта энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимира ОМЕЛЬЧЕНКО, «существует определенная вероятность того, что уже сегодня стороны договорятся о снижении цены на природный газ, но за счет вхождения России в совместное предприятие и получения контроля над газотранспортной системой Украины».

По его словам, «если Россия снизит цены для Украины, например, на 20 долларов, то получит преимущество на 30 долларов».

При этом эксперт добавил, что украинская сторона может получить определенные тактические преимущества, но проиграет стратегически.

По его словам, даже в случае, если газовые контракты будут полностью переписаны, никто не может гарантировать, что они будут лучше предыдущих.

В свою очередь, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр ТОДИЙЧУК сказал, что «цена на газ будет снижена, но за счет больших уступок со стороны Украины».

В то же время экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «не для того российская сторона подписывала контракты 19 января 2009 года, чтобы так просто, из-за братского отношения, снижать цену».

«Цифру, может быть, и немного снизят, но от этого стоимость нашего сотрудничества с Россией не снизится», - добавил он.

При этом Б. СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Украина имеет юридические основания для отмены контрактов.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ намерен поднять вопрос о необходимости пересмотра газовых контрактов, в частности, сокращении базовой цены в формуле расчета стоимости газа.

25 августа премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В то же время глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.