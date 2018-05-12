Нефтяное соглашение провалено. Россия в раздумье…

Украинско-российское «сотрудничество» дало трещину, напоровшись на пресловутый вопрос транзита энергоносителей. «Старший брат» в ходе седьмого заседания межправительственного экономического комитета не подписал соглашение об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию.

«Младший брат», скорее всего, такого выпада от Кремля не ожидал. Об этом говорит тот факт, что за день до переговоров первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев категорично заявил, что нефтяной договор будет подписан. Да и по итогам шестого заседания упомянутого комитета говорилось о том же. Таким образом, получен первый результат «укрепления дружеских отношений».

Как пояснил министр энергетики РФ Сергей Шматко, Россия на сегодняшний день еще не уточнила гарантированные объемы транзита нефти, необходимые для подписания соглашения.

Отвечая на вопрос, почему с российской стороны до сих пор не созданы условия для подписания соответствующего соглашения с фиксированием объемов транзита, С.Шматко подчеркнул, что сложность заключается в том, что компания «Транснефть» лишь транспортирует, а не добывает нефть.

«У нас действительно нет гарантированных объемов. Наша компания «Транснефть» является транспортной компанией и не может дать гарантий (так как не добывает нефть – ред.). Поэтому мы на сегодняшний день договорились о подписании соглашения, которое бы регулировало наши взаимоотношения в области транзита нефти. Оно носит рамочный характер, но порядок взаимодействия сторон там прописан. Мы приступаем к внутренним государственным процедурам на каждой стороне, и далее работа по уточнению объемов транзита и условий будет продолжаться», - сказал С.Шматко, не уточнив сроки, которые понадобятся для разработки объемов транзита.

По заверениям украинской стороны, обсуждается вопрос о транзите 25 млн. тонн нефти в год в течение 5 лет, подписание соглашения переносится на месяц. Как уточнил состояние переговорного процесса министр топлива и энергетики Юрий Бойко, "мы разговариваем с партнерами"...

Другими словами, если сбросить со счетов все «отмазки», то наших «братьев» просто что-то насторожило…

Нефтяная "заморочка"

Нефтяная эпопея началась в конце 2009 года с конфликта, что соответствует украинско-российской традиции решать энергетические вопросы в разгар зимы, т.е. в самый подходящий момент. Скандал не на шутку взволновал Европу. Еврокомиссия призвала российскую и украинскую стороны гарантировать бесперебойные поставки нефти в страны Европейского Союза. В ЕК заявляли, что РФ указала причиной конфликта тот факт, что "российская и украинская нефтетранспортные компании не согласны с условиями транзита через Украину".

Чудо, что в тот момент не было разногласий по газу, а то старушку Европу не только бы трясло, но и вырвало бы новыми санкциями и изменениями законов ЕС, дабы оградить себя от таких «достойных» поставщиков и транзитеров.

А провокаций со стороны России строительства Евросоюзом «китайской стены» было предостаточно. Так, 28 декабря п.г. появилась информация о том, что Россия предупредила Словакию о возможных перебоях в поставках нефти по трубопроводу "Дружба", доставляющему сырую нефть с месторождений Сибири в Европейский Союз - в Словакию, Венгрию и Чешскую Республику. Но буквально за несколько дней все условия поставок черного золота стороны согласовали. Украина смогла подтянуть одеяло на себя, повысив ставки транзита. И не мудрено, речь шла об изменениях контракта, подписанного в 2004 году(!)

Тогда ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с 2009 годом, а объем остался на уровне 15 млн. тонн. Но долгосрочные контракты остались в процессе согласования.

А уже в июне т.г. министр топлива и энергетики Юрий Бойко после встречи премьер-министров Украины и РФ Николая Азарова и Владимир Путина заявил, что Киев и Москва «близки к подписанию соглашения по транзиту нефти, в котором будут указаны и объемы, и условия, полностью отвечающие нашим национальным интересам».

Видимо, наши национальные интересы совершенно не совпадают с российскими, что и следовало ожидать. Россия раздумывает, как бы ни на йоту не сдать свои позиции. А в такой ситуации лучше, как говорится, десять раз отмерить, чем один раз подписать… Так что, сколько бы украинская власть не намекала на свою принципиальность, дирижерская палочка не в наших руках…

Казахская составляющая с российским ориентиром

Ситуация наводит на мысль, что Киеву пора искать другого партнера для заполнения своих труб. Один из кандидатов - Казахстан. Визит в середине сентября Президента этой страны Нурсултана Назарбаева в Киев завершился договоренностям о возобновлении транзита казахской нефти через Украину. 13 октября т.г. Президент Украины Виктор Янукович дал ряд поручений с целью обеспечения реализации этих самых договоренностей, среди которых – главе Минтопэнерго Юрию Бойко, а также руководителю НАК “Нафтогаз Украины” Евгению Бакулину до 30 декабря принять меры по возобновлению транзита казахстанской нефти через территорию Украины в объеме до 8 млн. тонн в год (начиная с 2011 года).

Вроде выкручиваемся и без российской нефти. Но…

Когда обсуждалась прокачка казахской нефти, представители Астаны подчеркивали, что тарифный вопрос еще требует доработки. Казахская сторона настаивала на снижении тарифа на транспортировку. Пока официально цифры не обнародовались. В сентябре Е.Бакулин заявил, что окончательные условия транзита казахстанской нефти еще не определены.

«Этот вопрос сегодня в работе, и, безусловно, он не простой. Мы думаем, что в ближайшее время по нему уже будет более объективное экономическое понимание, которое позволит действовать нам дальше… Сейчас мы данный вопрос дорабатываем», - отметил он.

По его словам, окончательные расчеты будут зависеть от маршрутов прокачки, условий переработки и реализации казахстанской нефти на внутреннем рынке Украины и за ее пределами.

Потенциальными потребителями казахстанской нефти в Украине Е.Бакулин назвал «недогруженные высокотехнологические заводы» - Кременчугский НПЗ, Лисичанский НПЗ, Одесский НПЗ, который осуществил реконструкцию.

Относительно объемов транзита председатель НАК пояснил, что в ближайшее время поэтапно они будут доведены до уровня 8 млн. тонн в год. Е.Бакулин не исключил и дальнейшее увеличение объемов прокачки, в том числе, и за счет открытия новых месторождений в Казахстане до 2015 года. «С учетом этого мы строим большую перспективную программу», - сказал Е.Бакулин.

Если чудо произойдет и вопрос решится, то наш дырявый бюджет получит шанс дополнительной прибыли, на отечественные нефтеперерабатывающие заводы потекут более мощные объемы сырья, а Европа получит свою порцию недорогого «черного золота». Что в принципе ожидалось и от подписания нефтяного соглашения с Россией. Но пока не судьба…

И что интересно, казахская история явилась продолжением упомянутого российско-украинского конфликта в конце 2009 года. Тогда в «КазТрансОйл» заявили, что «Укртранснафта» письменно известила об одностороннем расторжении с 26 января 2010 г. договора о транспортировке казахской нефти по территории Украины. Казахи якобы неоднократно обращались к украинскому оператору с просьбой отозвать решение или предоставить им новый договор для подписания. Переговоры двух нефтеоператоров покрыты тайной, но вскоре Казахстан решил переориентировать маршрут поставок нефти в Европу, перенаправив потоки через Польшу.

***С начала т.г. увеличен тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» территорией Украины до 6,6 евро за 1 т ($9,1/т) против действующего ранее $7,85 за 1 т. На тот момент с учетом снижения курса евро транзит территорией Украины подорожал почти на 15%.

В отечественной компании обвинения в провокации скандала опровергали, отмечая, что инициаторами смены маршрута выступили казахи. Как поясняли эксперты, они пошли навстречу требованиям своих российских партнеров. Чего и следовало ожидать. Встревоженная не на шутку соседка намерениями украинской власти запустить нефтепровод «Одесса-Броды» в аверсном режиме, что сделало бы невозможным экспорт почти 30 млн. тонн российской нефти (сейчас идет в направлении Черного моря по системе Одесса–Броды, 18 млн. тонн – по южному направлению "Дружбы" и 9 млн. тонн – в реверсном режиме Одессы–Броды), сделала ставку на свой трубопровод БТС-2. И это для того, чтобы переключить поток, а Новороссийский порт, вместо порта Одесса, предлагала под транзит казахской нефти, за комплексное расширение транзита которой по своей территории она борется последние годы.

Транзит с венесуэльским "запашком"

Может, Россию насторожили нефтяные договоренности Украины и Беларуси, которые таки могут запустить "Одесса-Броды" в правильном направлении, особенно в свете совсем недружественных отношений в последнее время Москвы и Минска.

18 октября Виктор Янукович на совместной пресс-конференции с Президентом Венесуэлы Уго Чавесом, которая состоялась по результатам украинско-венесуэльских переговоров в Киеве, заявил, что Украина в ближайшее время начнет транспортировку венесуэльской нефти в Беларусь по нефтепроводу "Одесса-Броды".

«Что касается транспортировки венесуэльской нефти в сторону Беларуси - мы ее будем транспортировать столько, сколько ее будет поступать в черноморские порты Украины», - заявил В.Янукович.

Венесуэльская нефть, которую закупает Беларусь, завозится танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырьский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину. Александр Лукашенко в бытность президента Виктора Ющенко не раз говорил о возможности запустить «Одесса-Броды» в аверсном направлении, но вопрос так и остался нерешенным.

Что касается позиции России, то В.Янукович акцентировал, что ни разу не слышал, чтобы российская сторона мешала процессу транспортировки венесуэльской нефти через территорию Украины в Беларусь. «Мы считаем, что решение этого вопроса для Беларуси ни в коем случае не противоречит интересам России. Это не нарушает отношения Украины и России», - отметил В.Янукович.

А У.Чавес подчеркнул, что сотрудничество Венесуэлы с Беларусью в энергетической сфере никоим образом негативно не влияет на интересы других стран. Он заверил, что обсудил данный вопрос с премьер-министром РФ Владимиром Путиным и не услышал от него никаких возражений.

Как результат, 12 октября Ю.Бойко заявил, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября. А пока Украина снизила ряд портовых сборов для венесуэльского сырья, демонстрируя благосклонность к белорусским нефтяным планам.

Но видимо перестаралась, о чем свидетельствует не подписание нефтяного соглашения с РФ. Россия свои энергетические «колонии» строго отслеживает. Не исключено, что царский перст укажет правильное направление и казахской нефти, что подтверждает описанная практика.

А украинской власти следовала бы давно выбрать энергетического партнера, да и возможности, хоть отбавляй. Не стоит играть несколько партий одновременно, не будучи гроссмейстером мирового класса…

Елена Быстрицкая (УНИАН)