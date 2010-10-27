«Киевэнерго» прогнозирует безубыточность компании по итогам года

Председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует безубыточную работу компании по итогам 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Безубыточную работу компания покажет в этом году. По одной простой причине, что уровень компенсации из бюджета очень высокий», - сказал он.

Э.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что выход на безубыточную работу компании прогнозируется при сохранении текущей экономической ситуации.

«Если не случатся какие-то новые катаклизмы в виде ввода новой методики расчета стоимости и деления газа между дешевым и дорогим, если не будет повышена стоимость газа…», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, АК «Киевэнерго» завершила январь-июнь 2010 года с чистым убытком 195,774 млн. грн., тогда как по итогам аналогичного периода 2009 года чистая прибыль компании составила 672,695 млн. грн.