Бойко уполномочен на ведение переговоров по транзиту согласно Энергетической хартии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим распоряжением №1102/2010-рп уполномочил министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО на ведение переговоров относительно подготовки текста Протокола к Энергетической хартии о транзите.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим распоряжением Кабинета министров Украины поручено утвердить указания представителю Украины на переговоры относительно подготовки текста Протокола к Энергетической Хартии о транзите.