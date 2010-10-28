Бойко уполномочен на ведение переговоров по транзиту согласно Энергетической хартии
09:00, 28 октября 2010Энергетика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим распоряжением №1102/2010-рп уполномочил министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО на ведение переговоров относительно подготовки текста Протокола к Энергетической хартии о транзите.
Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.
Этим распоряжением Кабинета министров Украины поручено утвердить указания представителю Украины на переговоры относительно подготовки текста Протокола к Энергетической Хартии о транзите.
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