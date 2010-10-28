Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

Нефтяные фьючерсы снизились по итогам торгов в среду, 27 октября. На цены оказал давление укрепившийся доллар США, однако неожиданное сокращение запасов бензина предотвратило более масштабные потери, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 61 цент, или на 0,7%, до 81,94 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии цена контракта достигла минимума 80,52 доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились по итогам торгов на 43 цента - до 83,23 доллара за баррель.

Цены на нефть снизились на фоне резкого роста доллара, который начал укрепляться по мере того, как инвесторы понижали свои ожидания относительно плана Федеральной резервной системы США стимулировать экономику. Однако падение цен было ослаблено резким сокращением запасов бензина и другого топлива в США, причем этого оказалось достаточно для того, чтобы остановить снижение выше отметки 80 долларов за баррель.

Несмотря на то, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США остаются выше среднего, они снизились с 27-летних максимумов, как показали опубликованные в среду данные Министерства энергетики. Согласно представленным данным, запасы продолжают снижаться.

Как сообщило Министерство энергетики, запасы сырой нефти в США 16-22 октября выросли на 5 млн. баррелей. Однако запасы бензина сократились на 4,4 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1,6 млн. баррелей.

Снижение запасов бензина позволило бензиновым фьючерсов выйти на позитивную территорию. Котировки ноябрьских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 0,8 цента - до 2,1020 доллара за галлон.