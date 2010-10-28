Алиев: у Украины и Азербайджана есть новые возможности для развития сотрудничества в энергетике

Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ считает, что на современном этапе его страна и Украина имеют возможности для реализации новых инициатив с целью развития отношений в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АЛИЕВ заявил во время второго заседания Совета президентов Украины и Азербайджана, проходящего сегодня в Киеве.

Президент Азербайджана подчеркнул, что партнерство двух стран вышло на стратегический уровень.

«Вопросы, связанные с энергетической политикой между нашими странами, всегда разрешались в духе дружбы, конструктивизма и взаимной выгоды. На сегодняшнем этапе существуют новые идеи и новые возможности для того, чтобы расширять это сотрудничество», - заявил И.АЛИЕВ.

При этом он отметил, что азербайджанская сторона «очень довольна тем, как энергетический блок наших отношений положительно влияет на рост товарооборота». «Мы видим уже конкретные результаты», - отметил он.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что важной основой для экономического сотрудничества стран является политическая поддержка, которую руководство Украины и Азербайджана всегда оказывают друг другу как в региональных вопросах, так и на уровне международных организаций.

«Сегодня региональное сотрудничество в рамках Каспийско-Черноморского бассейна невозможно без особой роли Украины и Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал И.АЛИЕВ.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил И.АЛИЕВА за то внимание, которое он оказывает Украине в очень сложных вопросах. «И прежде всего, это, конечно, вопросы топливно-энергетического комплекса, которые для нас очень чувствительны. Мы понимаем сегодня, что Азербайджан занимает очень серьезную позицию в Каспийском регионе и в целом в регионе Азии», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что Украина считает Азербайджан важным стабильным партнером и другом.