Американский эксперт: «Южный поток» не имеет смысла - Россия просто шантажирует Украину

Проект строительства газопровода «Южный поток» не имеет никакого экономического смысла. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил ведущий эксперт по вопросам энергетики Центра стратегических и международных исследований США Эдвард ЧОУ.

Однако, как объяснил дальше Э.ЧОУ, «Россия имеет очень богатую историю экономически необоснованных поступков». По его словам, «Южный поток», скорее, играет роль рычага влияния на Украину. «(…) непосредственно сейчас Россия не стоит перед необходимостью принимать решение. Она может подождать и посмотреть, как будут складываться отношения с Украиной. (…) Пока Россия не получит то, что считает очень выгодной операцией, нет причин, чтобы она распрощалась с этой идеей», - подчеркнул американский аналитик.

Э.ЧОУ также затронул вопрос проигрыша американской корпорацией Westinghouse тендера на право строительства в Украине ядерно-топливного завода. «Проигрыш Westinghouse вызвал большое разочарование в Вашингтоне, поскольку стояла цель сделать так, чтобы Украина получила более одного источника ядерного топлива», - объяснил он.

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планируется построить до 2013 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долларов. Газопровод будет проложен по дну Черного моря к Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна пройдет через Грецию к Италии, а вторая - через Сербию и Венгрию к Австрии. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.

16 сентября 2010 года на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что Украина рассчитывает, что Россия откажется от строительства «Южного потока» в связи с нецелесообразностью.

В свою очередь С.ЛАВРОВ отметил, что Россия не рассматривает Украину в качестве ненадежного партнера в газовых вопросах. Он подчеркнул, что «Южный поток» ни в коей мере не направлен против Украины.

В то же время, как отметил генеральный директор российского Центра политической информации Алексей МУХИН, отказ от «Южного потока» будет серьезным имиджевым поражением премьер-министра России Владимира ПУТИНА и его команды.