Эксперты расходятся в оценках строительства завода по производству ядерного топлива

Эксперты расходятся в оценках подписанного украинско-российского соглашения о строительстве в Украине завода по производству ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Самым большим достижением относительно соглашений, подписанных вчера, является соглашение о производстве ядерного топлива и создании СП“, - сказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей ТОЛСТОВ.

Он отметил, что в Украине уже давно обсуждался вопрос о создании собственного цикла ядерного производства. С.ТОЛСТОВ считает, что создание этого завода выгодно Украине, поскольку она переходит на российские ядерные технологии. “Выгода в том, что речь идет о передаче технологий украинской стороне, во-вторых, о паритетном характере этого предприятия. Передали бы американцы украинской стороне ядерные технологии в полном виде? Не думаю, чтобы такое произошло”, - сказал он.

По словам С.ТОЛСТОВА, это предприятие будет иметь право на продажу своей продукции третьим странам, где существуют ядерные электростанции, близкие по технологии к российским.

В то же время бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ отрицательно относится к подписанию этого соглашения. “Я считаю, что вчера состоялась полная сдача украинской ядерной энергетической отрасли”, - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что топливо российского производства по “физико-экономическим параметрами слабее, чем то, которое разрабатывается на Западе”.

Как сообщал УНИАН, 27 октября топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типу ВВЭР-1000.

Документом закреплена договоренность о том, что завод мощностью по урану 400 тонн в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2013 году при условии ускоренного выбора украинской стороной площадки для размещения предприятия, разработки ТЭО и проекта. Кроме того, в соглашении подчеркивается важность своевременного согласования украинской стороной лицензий и разрешений компетентных органов на строительство, квалификацию и эксплуатацию предприятия. В ближайшее время планируется также утверждение и подписание в атомных ведомствах обеих стран расширенного плана мероприятий по реализации проекта, а также начало создания и регистрации СП, в котором украинская уполномоченная организация будет владеть пакетом акций в размере 50%+1.