Янукович и Алиев решили значительно увеличить поставки азербайджанских энергоносителей в Украину

Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и Ильхам АЛИЕВ договорились о начале работы над стратегическим договором, предусматривающим значительное увеличение азербайджанских энергоносителей в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции, которая состоялась после проведения сегодня в Киеве украинско-азербайджанских переговоров.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, особое место в двухсторонних торгово-экономических отношениях занимает вопрос развития топливно-энергетической сферы.

«Мы договорились о том, что создадим совместную рабочую группу, которая отработает стратегический договор между нашими странами, который будет предусматривать значительное увеличение объемов энергетических ресурсов Азербайджана в Украину», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он не исключил, что это сотрудничество будет распространяться и на третьи страны, например, Россию.

Как особо отметил В.ЯНУКОВИЧ, увеличение поставок азербайджанских энергоносителей в Украину, в частности, нефти, будет осуществляться с целью наполнения нефтепровода «Одесса-Броды» и запуска его в аверсном режиме.

«И мы рассчитываем, что эта программа в течение нескольких лет создаст условия для значительного увеличения поставок энергоносителей», - сказал он.

В свою очередь, И.АЛИЕВ заявил, что азербайджанская сторона уже начала постепенное увеличение энергоносителей в Украину. Он уточнил, что в этом году Азербайджан уже поставил в Украину более 1 млн. тонн нефти.

«И мы рассчитываем в будущем наращивать объемы поставок, поскольку мы планируем наращивать добычу азербайджанской нефти», - сказал Президент Азербайджана.

И.АЛИЕВ также заявил о перспективах поставки через Азербайджана в Украину нефти государств восточного побережья Каспийского моря.