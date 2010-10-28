Азаров: Цена газа в первом квартале 2011 г составит 230-235 долл.
Об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге, комментируя результаты вчерашних переговоров с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.
«Приблизительно цена будет 230-235 долл. за тысячу кубометров», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он также отметил продуктивность вчерашних переговоров с российским коллегой, однако не сообщил подробностей достигнутых договоренностей.
«Хорошее вчера было продвижение вперед, так что все нормально идет», - сказал премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, в сентябре заместитель председателя "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долларов за тысячу кубометров и в 2011 году останется в среднем на том же уровне.