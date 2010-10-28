Соглашение о транзите нефти Украина и Россия подпишут до конца года

Украина и Россия могут подписать соглашение о транзите нефти в течение одного-двух месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге.

«Протокол вчера подписан. Думаю, в течение месяца-двух вопрос будет решен окончательно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина в конце 2009 года достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, согласно которой ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" было решено оставить на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.

29 июня т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО после участия во встрече премьер-министров Украины и РФ Николая АЗАРОВА и Владимир ПУТИНА заявил, что Украина и Россия «близки к подписанию соглашения по транзиту нефти, в котором будут указаны и объемы, и условия, полностью отвечающие нашим национальным интересам».

26 октября первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут договор о транзите нефти.