Газовое «табу», или В Украине исчерпались подарки для России?

Украинско-российские встречи, которые при нынешней власти бьют рекорды по частоте, всегда «символичны» - то дождь к деньгам, то цифра семь к частым встречам и обещает успех в делах. Но нельзя полностью доверять приметам, они порой совершенно не соответствуют реальным событиям. Это подтверждают итоги СЕДЬМОГО заседания украинско-российского межправительственного экономического комитета. Вместо обещанных решений по особо важным вопросам, мы получили гору проблем и видимость сотрудничества. Видимо, сработала поговорка, но мы ее слегка перефразируем для большей красочности картинки - дружба дружбой, но газ и нефть врозь…

И действительно, какие-то странные впечатления остались по итогам визита российского премьера. Как правило, практически каждый приезд российских коллег Николая Яновича и Виктора Федоровича в Украину знаменуется если не каким-либо "знаковым соглашением на благо братского украинского народа" (из разряда "обухом по голове"), то, как минимум, запоминающейся репликой пытающегося острить ВВП. А в этот раз - вроде как ничего и не было, вроде как и не Путин это в Украину приезжал - ни тебе убийственных документов, ни тебе попыток острословить - практически "немой" протокол немало озадачил журналистов, освещающих визит. Впрочем, вернемся из сфер нематериальных впечатлений к вопросам, грубо и зримо ощутимым... Практически все важные решения были отложены "на потом" и от этого остается много непоняток...

Если с нефтью, увеличить объемы которой для прогонки по территории Украины отказалась Россия, нас хоть как-то выручат поставки из Казахстана, Азербайджана, а также венесуэльская нефть, хотя все это достаточно призрачная перспектива, то «голубое» топливо - проблема номер один.

Газовый "менталитет"

В преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о необходимости пересмотра газовых контрактов, в частности, сокращения базовой цены в формуле расчета.

«Прежде всего, мы подтвердим российским партнерам прямо выдвинутую позицию о том, что действующее соглашение на поставку газа в Украину не может нас устраивать. Реалии рынка изменились, а поэтому и базовое значение в формуле по определению цены требует пересмотра», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что Украина присоединилась к Европейской энергетической хартии и приняла закон о рынке газа. «Таким образом, изменилась и международная правовая, и внутренняя законодательная база, которые учитываются при составлении и выполнении соглашений о поставках и транзите газа. Таким образом, соглашение, подписанное прошлым правительством, сейчас не соответствует действующему законодательству Украины, и это реальность, которую нельзя проигнорировать. Нужно искать компромисс, и с учетом возобновленного уровня взаимопонимания и взаимного доверия с Россией уверен, что компромисс мы найдем", - сказал премьер-министр.

Веские доводы и решительный настрой украинской власти не лишали надежды, что кабальные газовые условия и исходящие из них давящие тяжким грузом «газовые» цены будут пересмотрены. Но, как поется в песне, а в ответ тишина… Ни единого слова по газовым вопросам после заседания не было сказано.

Министр энергетики РФ Сергей Шматко, как бы вскользь, отметил, что позиция России остается неизменной – формула является справедливой, и вообще – это дело хозяйствующих субъектов.

Осталось непонятным, на что надеялась украинская власть, если все предшествующие заседанию комиссии месседжи из Москвы заключались в том, что Кремль не настроен на изменения. И еще вопрос, как объяснить боевой дух правительства. Да очень просто – предвыборными декларациями. Власть прекрасно понимает, что требования МВФ, без средств которого, сколько бы власть не доказывала обратного, мы выжить не сможем, довести цены на газ на внутреннем рынке до целесообразного соответствия обозначает на деле удорожание жизни украинцев. А электорат и так уже на пределе. Вот и пытаются нас убедить, что курс «Украина для людей» остается незыблем.

Харьковские соглашения, которые, по убеждению руководства страны, сулили нам удешевление газа и массу других преференций, а также экономический подъем ведущих отраслей, в итоге оказались «пустышкой». На деле взамен пролонгации пребывания Черноморского флота на территории Украины до 2042 года и сдачи массы предприятий под контроль северной соседки мы добились лишь газовой скидки в 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

Мрачное будущее можно было спрогнозировать еще в августе. Тогда, в разгар повышения внутренних тарифов на газ, Н.Азаров заявил, что Украина настаивает на пересмотре контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Владимир Владимирович парировал - Украина получила достаточную скидку - «мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно». Как говорится, без комментариев…

Что касается отношений с ЕС, то они, как свидетельствуют последние события, тоже идут прямой дорогой в тупик. Европейский Союз, видимо, устал от наших обещаний и эквилибристики на двух стульях. Ярким примером является Соглашение о зоне свободной торговли. Условия крайне жесткие, даже вхождение в Энергетическую хартию, что наша власть представляла в виде козыря перед носом России, не спасает ситуацию. В ходе встречи с комиссаром ЕС по торговле Карелом де Гухтом, которая состоялась на следующий день после визита в Украину Владимира Путина, Н.Азаров, озвучивая ряд принципиальных вопросов, которые требуют решения для установления ЗСТ, заявил, что исключение из зоны свободной торговли энергетических услуг «делает практически нецелесообразным наше участие в Энергетической хартии».

Очень символичное заявление… Может, Россия в обмен на изменение формулы газовой цены поставила Украине условие исключить из круга общения Евросоюз? Все может быть, т.к. национальные ресурсы для подарков Российской Федерации уже почти исчерпались.

"Не надо печалиться"...

Между тем, эксперты считают, что газовые интересы Украины необходимо отстаивать, на нашей стороне ряд обстоятельств.

Так, эксперт энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Владимир Омельченко считает, что «сейчас действительно возникла ситуация на газовом рынке Европы, которой не было, когда этот контракт был заключен. Начал развиваться спотовый рынок газа, и стоимость сжиженного природного газа на 30% ниже, чем трубопроводного, хотя в то время, когда подписывался данный контракт, было все наоборот».

В.Омельченко подчеркивает, что «основные партнеры «Газпрома» – EON и GDF добились перезаключения контрактов, российский монополист пошел на некоторые уступки в связи с изменением ситуации на газовом рынке Европы».

«В контракте есть пункт, который предусматривает, что если изменяются экономические условия, то стороны могут перезаключить данный контракт», – отметил эксперт. По его мнению, Украина не может надеяться на какую-то благотворительность со стороны России, а должна занять четкую позицию и предложить РФ изменить данный контракт. А если Россия на это не пойдет, то, в соответствии с положениями контракта, необходимо обратиться в Стокгольмский суд.

***19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год было снижено до 33,75 млрд. куб. м.

21 апреля т.г. в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

А ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко считает положительным тот факт, что широко разрекламированное правительством изменение цены на газ не состоялось. «И хорошо, что не состоялось. Если бы Россия согласилась на новую базовую формулу, то нам бы осталось лишь догадываться, в какой сфере нас опять сдали, какой еще актив забрали».

С ним полностью согласен президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр Тодийчук. «Цена на газ будет снижена, но за счет больших уступок со стороны Украины», - отметил он.

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский добавляет: «Не для того российская сторона подписывала контракты 19 января 2009 года, чтобы так просто, из-за братского отношения, снижать цену. Цифру, может быть, и немного снизят, но от этого стоимость нашего сотрудничества с Россией не снизится».

Так что, в любой ситуации можно найти положительный момент. Жаль только одно, что история на этом не заканчивается. Газовая пластинка – долгоиграющая. И если сейчас мы остались при своем, то не исключено, что завтра принудят «поделиться» последним…

Нана Черная (УНИАН)