Россия с 1 ноября повышает экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 ноября увеличится на 24,1 долл. - до 290,6 долл. за тонну с нынешних 266,5 долл. за тонну, на нефть с месторождений Восточной Сибири - на 16,7 долл. до 98,8 с 82,1 долл. за тонну.

Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте правительства Российской Федерации.

Пошлина на светлые нефтепродукты вырастет до 208,1 долл. за тонну с нынешних 191,8 долл., на темные - до 112,1 со 103,3 долл. за тонну, установленных с 1 октября.