Азарова устраивает цена на газ в 230-235 долларов
08:20, 29 октября 2010Энергетика
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Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что Украину устраивает цена на российский газ в первом квартале 2011 года в размере 230-235 долларов за тысячу кубометров.
Об этом он сказал в эфире Первого национального телеканала.
«Первый квартал всегда достаточно трудный, и поэтому такая цена нас на первый квартал, в принципе, устраивает», – сказал премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ сообщил, что цена газа для Украины в первом квартале 2011 года будет 230-235 долл. за тысячу кубометров.
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