Азарова устраивает цена на газ в 230-235 долларов

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что Украину устраивает цена на российский газ в первом квартале 2011 года в размере 230-235 долларов за тысячу кубометров.

Об этом он сказал в эфире Первого национального телеканала.

«Первый квартал всегда достаточно трудный, и поэтому такая цена нас на первый квартал, в принципе, устраивает», – сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ сообщил, что цена газа для Украины в первом квартале 2011 года будет 230-235 долл. за тысячу кубометров.