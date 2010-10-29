Путин согласился рассмотреть вопрос газовых контрактов

Украина и Российская Федерация создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов от 2009 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала, комментируя результаты переговоров с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ 27 октября.

«Вчера впервые председатель правительства России согласился создать рабочую группу, и такая группа будет создана. Мы конкретно с ним переговорили, что в контракте нас не устраивает. Я сказал, что нас все устраивает, только он не равноправный. Поэтому с этой позиции мы должны его пересмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

25 августа премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».