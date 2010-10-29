Киев и Москва создадут рабочую группу для пересмотра газовых контрактов
09:01, 29 октября 2010Энергетика
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Украина и Российская Федерация создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов от 2009 года.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала, комментируя результаты переговоров с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ 27 октября.
«Впервые председатель правительства России согласился создать рабочую группу, и такая группа будет создана. Мы конкретно с ним переговорили, что в контракте нас не устраивает. Я сказал, что нас все устраивает, только он не равноправный. Поэтому с этой позиции мы должны его пересмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.
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