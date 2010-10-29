Киев и Москва создадут рабочую группу для пересмотра газовых контрактов

Украина и Российская Федерация создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов от 2009 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала, комментируя результаты переговоров с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ 27 октября.

«Впервые председатель правительства России согласился создать рабочую группу, и такая группа будет создана. Мы конкретно с ним переговорили, что в контракте нас не устраивает. Я сказал, что нас все устраивает, только он не равноправный. Поэтому с этой позиции мы должны его пересмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.