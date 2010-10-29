Нефть на NYMEX подорожала

Фьючерсы на сырую нефть выросли в четверг на фоне снижения доллара США, однако неопределенность относительно плана Федеральной резервной системы по стимулированию экономики и ожидаемых экономических данных ограничили масштаб роста, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 24 цента, или на 0,3%, до 82,18 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 23 цента, или на 0,3%, до 83,46 доллара за баррель.

Ожидаемые действия ФРС столкнули доллар вниз против других валют. Продолжающееся ослабление доллара было тем фактором, который позволил ценам на нефть в этом месяце удержаться выше 80 долларов за баррель. Слабый доллар делает деноминированные в долларах активы, включая сырьевые товары, дешевле для держателей других валют.

Сейчас трейдеры ждут данных Министерства торговли по росту ВВП США, которые выйдут позже в пятницу. Этот отчет позволит судить об экономической активности в стране, являющейся крупнейшим в мире потребителем нефти. Экономисты ожидают, что рост ВВП США в 3-м квартале составил 2,1%.

Кроме того, ожидается, что в следующую среду ФРС объявит о новых мерах стимулирования экономики посредством количественного смягчения, или покупок облигаций и других активов, результатом чего станет рост денежной массы и ослабление доллара. Однако сохраняется неопределенность относительно масштабов этого стимулирования, а также по поводу того, станет ли это разовой акцией или же постепенным процессом.

Рост цен на нефть был ограничен опубликованным в среду отчетом Министерства энергетики о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Отчет дал противоречивую картину. Запасы сырой нефти резко выросли, тогда как запасы бензина и дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, сократились.

Котировки ноябрьских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 1,19 цента, или на 0,6%, до 2,1139 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут прибавили 0,52 цента, или 0,2%, до 2,2435 доллара за галлон.