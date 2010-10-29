Путин: Россия десятилетиями сможет сохранять добычу нефти на уровне 500 млн. тонн в год

Премьер-министр России Владимир ПУТИН уверен, что Россия десятилетиями сможет сохранять добычу нефти на уровне 500 млн. тонн в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал вчера вечером в г. Новокуйбышевске на совещании по вопросу «О проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года».

«За счёт прироста разведанных запасов, и за счёт выхода на новые площадки, и благодаря повышению эффективности эксплуатации старых нефтяных провинций мы сможем на десятилетия вперёд сохранить достигнутые объёмы добычи сырья - порядка 500 млн. тонн нефти в год», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, этого достаточно, чтобы полностью закрывать потребности отечественной экономики и обеспечивать стабильные поставки зарубежным партнёрам.

Он также отметил, что заявленные планы развития нефтяной отрасли требуют серьёзных финансовых вложений. В целом до 2020 года необходимо будет инвестировать в отрасль более 8,6 трлн. рублей.

В.ПУТИН подчеркнул, что нефтяная отрасль для наполнения бюджета России имеет огромное значение.

«Более 40% - именно от нефтянки, именно от нефтяной отрасли. Более 40% бюджета наполняется за счёт нефтяной отрасли - это очевидный факт жизни. И сама нефтяная отрасль, конечно, должна модернизироваться», - сказал он.

Российский премьер также отметил, что в этом году за девять месяцев добыча была уже выше, чем в прошлом году. И по итогам девяти месяцев плюс составил 2,4%, а по году это будет чуть меньше - где-то около 2-1,8%, добавил В.ПУТИН.

«В этом году мы уже должны выйти на добычу свыше 500 млн. Вот так её и держать примерно», - сказал он.