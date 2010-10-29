Французская EDF до конца года должна войти в «Южный поток» – «Газпром»

Французская EDF до конца текущего года должна войти в проект «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и заместителя генерального директора компании EDF Бруно ЛЕСКЁРА.

«Участники переговоров обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики. В частности, речь шла о реализации мероприятий по вхождению французской компании в состав акционеров South Stream AG. Стороны отметили, что удовлетворены ходом соответствующей работы и рассчитывают, что сделка будет закрыта в намеченный срок», – говорится в сообщении.

В ходе встречи А.МИЛЛЕР подчеркнул, что «Южный поток» – проект общеевропейской значимости и масштаба. «Новые энергетические компании и даже новые государства выражают интерес к участию в нем. Мы со своей стороны открыты для такого сотрудничества. Именно благодаря нашим общим усилиям «Южный поток» в скором времени сможет превратиться в современную, надежную и высокотехнологичную газотранспортную систему», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 июня т.г. в Санкт-Петербурге был подписан трехсторонний Меморандум между ОАО «Газпром», концерном ENI и компанией EDF. В частности, меморандумом предусмотрено, что вхождение EDF в проект «Южный поток» будет осуществлено до конца 2010 года за счет снижения доли ENI в совместной проектной компании. Доля EDF составит не менее 10%.