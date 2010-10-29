Украина и Шри-Ланка начали процесс установления авиасообщения

Украина и Шри-Ланка начали процесс установления регулярного прямого авиационного сообщения между странами.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, 28 октября по результатам двусторонних переговоров на уровне авиационных администраций Украины и Шри-Ланки заместитель министра транспорта и связи Украины - председатель Госавиаадминистрации Анатолий КОЛЕСНИК и секретарь Министерства портов и авиации Шри-Ланки Ранджит де СИЛВА подписали протокол встречи, который станет важным шагом на пути к учреждению регулярного авиационного сообщения между обеими странами.

По результатам встречи делегации Украины и Шри-Ланки согласовали текст проекта Соглашения о воздушном сообщении между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка и договорились как можно быстрее выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания.

Кроме того, достигнута договоренность об установлении временного режима эксплуатации договорных воздушных линий, что позволит в ближайшее время открыть прямое регулярное авиасообщение между столицами двух стран - Киевом и Коломбо.

Глава авиационного ведомства Украины А. КОЛЕСНИК выразил надежду, что благодаря активному и результативному взаимодействию обеих сторон уже до конца этого года будут осуществлены первые регулярные рейсы между Украиной и Шри-Ланкой.

Встреча проходила в рамках выполнения договоренностей, достигнутых по результатам визита Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Махинда РАДЖАПАКСА в Украину 29 июня - 3 июля этого года.

Напомним, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 12 декабря текущего года планирует открыть рейс из Киева в международный аэропорт Коломбо (столица Западной провинции Шри-Ланки) «Бандаранаике» (Bandaranaike).