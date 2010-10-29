Украина и РФ до 1 июля подготовят проект нового газового договора - источник

Украина и Россия договорились до 1 июля 2011 года подготовить согласованный проект нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, в частности, Министерству энергетики Российской Федерации и Министерству топлива и энергетики Украины совместно с ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» поручено продолжить регулярные консультации на уровне рабочих групп с целью подготовки согласованного проекта соглашения и внести его на рассмотрение правительств Украины и России в срок до 1 июля 2011 года.

Напомним, в январе 2009 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали 10-летнее соглашение, по которому цена на газ определяется специальной формулой, привязанной к топливной корзине. Однако после того, как в Украине в марте 2010 года сменилась власть, Киев настоятельно добивается от Москвы пересмотра заключенного соглашения.

По мнению Украины, формула содержит слишком высокую базовую ставку, а само соглашение не предусматривает никаких обязательств России в части прокачки газа по украинской территории. Украина, в свою очередь, обязана импортировать строго оговоренный объем газа, в противном случае ей грозят серьезные штрафы.

В начале сентября премьер-министр Николай АЗАРОВ сказал, что если Россия не пересмотрит заключенное в 2009 году соглашение, то Киев будет искать «другие механизмы» изменения договора и не будет следовать его положениям все 10 лет.

Справка УНИАН. Украина, потребляющая около 50 млрд. куб. м газа в год, сама добывает около 20 млрд. куб. м, а недостающие объемы импортирует из России.

В 2010 году, согласно контракту с российским «Газпромом», госхолдинг «Нафтогаз Украины» должен закупить 36,5 млрд. куб. м газа. В 2009 году импорт составил 26,8 млрд. куб. м.