ОАО «Газпром» продолжит мониторинг развития отрасли сланцевого газа в разных регионах мира.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Правление приняло к сведению информацию о перспективах рынка сланцевого газа.

Профильным подразделениям поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира. Правление поручило подготовить материалы для рассмотрения этого вопроса на заседании совета директоров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что добыча газа из нетрадиционных источников, в том числе сланцевого газа, в последнее время привлекает все больше внимания со стороны широкой общественности, но не является новостью для газовой отрасли. Рост интереса обусловлен в первую очередь увеличением добычи сланцевого газа в США, что повлияло на начало исследований возможностей по добыче данного ресурса в других регионах мира, в частности в Европе и Азии. Вместе с тем, проекты по добыче сланцевого газа характеризуются рядом специфических технологических и экономических особенностей. К ним относятся большой объем эксплуатационного бурения, резкое снижение дебитов уже в первые годы добычи, необходимость постоянного перехода на новые площади разработки, существенные экологические риски. Кроме того, себестоимость добычи сланцевого газа является достаточно высокой и, к примеру, в несколько раз превышает себестоимость добычи традиционного газа в России. Данные факторы предопределяют роль сланцевого газа как местного, локального источника ресурсов, компенсирующего снижение объемов добычи (или отсутствие) традиционного газа на региональных рынках.

При этом «Газпром» располагает собственными технологиями, схожими с используемыми при добыче сланцевого газа, и применяет их в настоящее время при добыче угольного газа в Кузбассе.

Как сообщал УНИАН, Госдума России 25 марта 2010 года рекомендовала правительству РФ провести оценку газосланцевого потенциала России, изучить передовые технологии добычи сланцевого газа, оценить возможность и перспективы их внедрения в Российской Федерации, а также детально проработать вопросы, связанные с влиянием развития сланцевой индустрии в США.